"skrajna prawica" - szczególnie na zachodzie, to przede wszystkim trzeźwo i logicznie myślący ludzie. Np za nazwanie przestępstwa popełnionego przez kolorowego PRZESTĘPSTWEM to już jest łatka prawicowca ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) つ ─ ─ ☆ *: ・ ゚



W Polsce już nie raz czytałem teksty typu "jak jesteś przeciwko wpuszczaniem każdego do kraju bez żadnej weryfikacji to przejaw skrajnego prawicowania" xD