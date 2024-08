Powinna być bezwzględna zasada, że skarbówka ma czas na wyjaśnienie sprawy do KOŃCA w ustawowym terminie.

Nie wyrobili się? No to podatnik ma szczęście i już więcej nie musi tłumaczyć się z przedawnionych rzeczy.

Może wtedy urzędasy by się zajęli prawdziwą robotą, a nie sztucznymi postępowaniami w szukaniu qja do dupy.