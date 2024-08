Do tego prowadzi lewacki eko-terroryzm i jest to logiczne i oczywiste dla kazdego.

Korporacje i wieksze firmy sie wyniosa tam, gdzie nie musza placic danin i sa nizsze koszty.

I nie tyczy sie to tylko przestarzalych czy smrodliwych technologii, a wszystkie firmy tak zrobia, bo czemu maja ponosic jakies chore eko-lewackie koszty w Europie i walczyc z biurokracja, skoro moga sie przenisc do Bangladeszu, Indii, czy Malezji i miec to w pompie. Pokaż całość