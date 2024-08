Prowizja od zrzutek nie śmierdzi.

Niektórzy traktują zrzutkę i siepomaga jako NGO, jako jakieś organizacje społeczne.

A to zwykłe crowdfundingi oparte o "pomoc potrzebującym".



I ważne pytanie:

Czy to twórcy tych stron rozważnie gospodarują etyką biznesu, czy też wpłacający są idiotami?

I czy przypadkiem "Why not both?"