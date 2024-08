22 mar 2024 — - Za półtora roku do Elbląga wpłyną pierwsze statki morskie – deklaruje Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury

Pokaż całość

No tak, bo co ma tam wpływać jak kanał płytki? Sorry, ale to jest kpina, żeby pogłębienie toru trwało 1.5 roku. Całą MW robili 3 lata, tutaj trzeba "tylko" zebrać dno. Ilość kasy = ilość sprzętu w akcji. Spoko zobaczymy czy na koniec 2025 będzie pogłębiony kanał czy wpadnie audyt jak z