Co za #!$%@? w komentarzach. Właśnie widać zajebistą pracę z psychologiem. Duża część społeczeństwa nie rozumie, że okazywanie uczuć to właśnie coś dobrego a nie jak myśli większość nie wolno pokazać słabości itd. W tym nic złego nie ma a jeżeli ona po porażce potrafi to okazać i nie zachowuje się jak nasze piłkarskie gwiazdy to tym większy szacun dla niej.