No właśnie, jak to się dzieje, że tyle tego ścierwa przyjeżdża do naszego kraju? Gdzie są jakieś instrumenty prawne za pomocą których na dzień dobry weryfikowałoby się takich figurantów? Może tym warto byłoby się zająć a nie LPG. Ja tak dociekliwe pytam, bo jak żłopałem kiedyś piwsko pod blokiem, to psiarskie moment ustaliły moją tożsamość.