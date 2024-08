Przykro patrzeć że nasz potencjał do produkcji i reklamowania cydru, jako nasz główny alkohol został zaprzepaszczony.

W odróżnieniu do mocnych alkoholi, cydr był by idealną dostawką do obiadu/napoju na plaży/etc. jak wino u Francuzów, Włochów, czy innych nacji które produkują wino.