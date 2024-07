Powinien podnosić tym którzy płacą tyle co kot napłakał. Np. rentierom, podatki od dochodu 10 000 zł miesięcznie z wynajmu mieszkań to ledwo 850 zł, podatki od pracy osoby zarabiającej 10k miesięcznie to ponad 4000 złotych.

Coś tu chyba jest nie tak, że podatki od faktycznej pracy, która jest fundamentem całego państwa i gospodarki, są wielokrotnie wyższe niż podatki od zarabiania na wynajmowaniu posiadanego aktywu.