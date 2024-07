Elbląg to nieudana rekonstrukcja w czasach gdy Polska miała najbrzydsze trendy w architekturze i brakowało kapitału, czyli w latach 90. Obrzydliwe miasto zjedzone i wyplute przez blisko położony Gdańsk.

Dorastałem w Zamościu więc jestem wrażliwy na brzydotę i burdel przestrzenny.



Przykład trendów lat 90. Co z tego że budynek nawiązuje do miast Hanzy jak materiał wykorzystany do budowy wszystko psuje



Porównajmy je do wyspy spichrzów w Gdańsku gdzie odbudowa zaczęła się w Pokaż całość