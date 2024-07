Quady to wspaniałe połączenie wad samochodu i motocykla.



Najśmieszniejsze że niektórzy dają to dzieciom czy młodzieży, mając jakieś dziwne przekonanie że skoro ma 4 koła to jest bezpieczniejsze, "bo się nie wywróci". Takie wręcz targi małżeńskie że ojciec by synowi kupił motocykl, ale matka nie chce o tym słyszeć, to "krakowskim targiem" stanie na quadzie.



Natomiast wywróci się jeszcze lepiej niż motocykl i to jeszcze w sposób bardziej nieoczekiwany.

Do tego przygniecie,