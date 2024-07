Wiecie co mnie najbardziej bawi? Od początku było wiadomo, że Ukrainę okroją. Po "dzieleniu tortu" przy odbudowie było także wiadomo co nie wróci do Ukrainy (tereny przyznane Polsce) - zobaczycie, że tak będzie. Inna sprawa, ze pokój to tylko czas na przygotowanie się do wojny. Ruskie będą zaraz z Europą robić deale, zbierać kapitał - może nawet powalczą z korupcją na własnym podwórku i napasieni kasą z zachodu ten zachód zniszczą.



