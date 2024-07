A to unia przypadkiem nie nakazała, że od tego roku gniazdka mają być obowiązkowo na zewnątrz nowo budowanych domów?

Pokaż całość

Przecież dorobienie sobie gniazdka na zewnątrz to 10-30 minut roboty, po co wymagać na etapie budowy kiedy nawet nie wiesz gdzie to gniazdko będzie potrzebne? Inna sprawa, że każdy i tak robi bo, tak jak i kran z wodą, jest potrzebne chociażby do kosiarki, pompki basenowej, myjki ciśnieniowej. Nie znam