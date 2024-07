Nie brońcie taksówkarza. Takie wolnomyślące jednostki w społeczeństwie istnieją. Nie potrafią zauważyć czegoś, co dzieje się w ich pobliżu. Trzy razy powiesz im co ma robić, a on i tak nie zrozumie i będzie się zastanawiał, co od niego chcesz.

Niestety, selekcja naturalna ich nie dopadła, a przez nich mogą oberwać inni.