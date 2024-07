Ukraina w NATO -> tak. Ukraina w UE to będzie nasza największa konkurencja w tym regionie. Dlatego z naszej perspektywy im dłużej Ukraina jest poza UE tym lepiej. Gdy wejdą może za 20-30 lat to Polska będzie na tyle bogata, że Ukraina nas nie dogodni. To my będziemy mogli wtedy "kolonizować" tak jak nas Niemcy.