pis przez ostatnie lata udowodnil ze dawanie marchewki, wagonami, deweloperom nie dziala.

Dostali miliardy doplat w momencie kiedy mieli juz rekordowe marze.

Dostali ustawe lex deweloper zeby mogli napiedlac beton gdzie sie da.

I to wszystko po to zeby sie chetniej dokladali do pisiorskiego projektu budowy mieszkan. no ale jak widac to nei wyszlo.



No i jesli marchewka nie dziala to moze teraz wypadalo by zastosowac metode alternatywna - kij. Buduj albo