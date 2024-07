Sama prawda i czysta logika.

Pół Ukrainy jest bezpieczne, a oni sami wracają na święta do siebie i swobodnie podróżują, więc równie dobrze mogą tam zostać zamiast nam pompować sztucznie rynek wynajmu i drenować budżet.

Tym bardziej, że nawet ukraińskie kobiety jak nie idą do wojska to można je zaprząc do pracy na rzecz ukraińskiej armii i tam dać im źródło zarobku i samodzielnego utrzymania.