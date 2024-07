W obecnej formie te alerty są bez sensu. Przypominają bajkę o owieczce, która co wieczór żartując krzyczała, że wilk nadchodzi. Wszyscy się tak przyzwyczaili do jej nawoływania, że jak pewnego wieczoru faktycznie wilk nadszedł to nikt jej nie uwierzył.



Alerty są rozsyłane za szeroko. Przy obecnym stanie wiedzy i opomiarowania Polski możemy z bardzo dużą dokładnością powiedzieć gdzie i o której godzinie będzie np. burza. Zamiast więc rozsyłać alerty do wszystkich z Pokaż całość