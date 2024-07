Europa chce przejść na model gospodarki o obiegu zamkniętym i to bardzo dobrze. To że może robi to zbyt "agresywnie" to druga kwestia. Przecież nie od dziś wiadomo że większość wojen na świecie są wojnami o zasoby za którymi idzie władza. Jeśli ludzkość nie przejdzie na model gospodarki opartej o odnawialne surowce, recykling i odnawialne źródła energii to będziemy mieli wojny i będziemy sojusznikami obrzydliwych i zbrodniczych krajów tylko dlatego że mają Pokaż całość