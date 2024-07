Mam takie pytanie do was gdyż często płacę osobom za to ze pozwalają mi na siebie pluć czy wyzywać lub czasami za dopłatą lać z plaskacza po japie. Taka usługa to około 500zł za 30 minut przyjemności i proszę się nie śmiać bo to poważne pytanie - osoby obeznanej w prawie czy takie mandaty to są na około 100zł 200zł bo przyznam szerzę wychodzi to o wiele taniej.