Akurat chłosta to i tak delikatna kara dla złodziei w Afryce. Zazwyczaj rozwścieczony afrykański motłoch wpierw chłosta, następnie kamienieje a na koniec polewa benzyna i podrzuca oponami by się dobrze paliło. I jakoś nie słyszałem by się ktoś w Afryce oburzał.