Nie żebym lubił betonozę, ale akurat to że jajko się smaży nie ma tu z nią nic wspólnego.



Jajko się smaży dlatego że patelnia jest czarna i świeci na nią słońce.

Dokładnie tak samo to zadziała w na terenach zielonych (oczywiście nie w cieniu), czy na środku jeziora.



Energia do smażenia nie pochodzi tu z "betonu", a ze słońca. Pokaż całość