Może zamiast żebrać i tworzyć kolejne guantanamo dla psów to lepiej wydać mniej pieniędzy na jednorazowy zastrzyk i rozwiązać problem na zawsze? Jak zwierzak przez rok nie znajdzie nowego właściciela to wg mnie powinno się go usypiać skoro go nikt nie chce.



I teraz odliczamy jak szybko jakiś delikatny płatek śniegu zgłosi do moderacji ten komentarz jako "treści drastyczne" xD