"Pani Weronika: Chciałam przelać na konto oszczędnościowe, ale nadal (...) nie mam dostępu do niego. (…) Nie wiem na co wydajesz, czy nie pożyczasz komuś lub od kogoś, bo Ty mi wielu rzeczy nie mówisz celowo.

Pan Jakub: Załóżmy wspólne konto, przeleję tam wszystko co mamy, i będziesz miała wgląd do niego, dobrze?

- A czemu nie mogę mieć do tego, które już jest?

- Niepotrzebne mi to konto, pojedziemy razem, założymy i po sprawie, a tamto zamknę".



No logiczne po co zrobić dostęp do tego co jest. Pokaż całość