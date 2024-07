Przez lata te wszystkie "babcie kasie" i inni "aktywiszcze" wraz z "wolnymi sondami", które potem przyznawały tym "osobom" odszkodowania, dawali doskonały przykład, że jakiekolwiek interwencje wobec tych osób kończą się źle dla mundurowych, to teraz zbieramy tego żniwo. Było przyklaskiwanie patologii bo wtedy był "reżim PiS" to teraz mamy co mamy...