Koles troche sie zagalopowal z tym co powiedzial reporterowi, odliczamy czas do momentu az ktos zlozy mu wizyte za to ze zdemaskowal nieudolnosc (lub premedytacje) sluzb? Ten daszek z ktorego strzelal snajper to jedyne podwyzszenie z ktorego mozna bylo do strzelic do Trumpa, myslicie ze SS tak zwyczajnie nie obstawilo tego miejsca?