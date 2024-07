Congestion charge to nie to samo co ULEZ (strefa czystego powietrza) elektryki obecnie placa za CC £10 za dzien. CC jest zwyklym podatkiem za wjazd do centrum, zeby zmusic ludzi do przesiadki na transport publiczny. Ta oplata jest tyko w tygodniu, w weekendy nie obowiazuje. Ale fakt, ze to jest jedna wielka glupota