To jeszcze stare baby co nigdy nie pracowały mają dostawać emeryturę? Gdzie my kurde żyjemy?

Polska się wali i pali, toniemy w długach, system emerytalny ciągnie nas na dno. Na zbrojenia nie ma kasy, na elektronie atomowe nie ma kasy, na żadne inwestycje nie ma, wszystko chcemy robić na kredyt a tu na jakies kolejne socjale dla ludzi co nie pracowali całe życie ma być?. Jak ktos pracował to ma własną rentę.