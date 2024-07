Pan Kaczyński oraz Prawo i Sprawiedliwość przez wiele lat dbali i budowali Polskę a teraz Polacy tak się odwdzięczają. To smutne. Za panowania PiS wg. danych nauczanie wzrosło o 42%, transport kolejowy o 36%, zarządzanie o 24% i zdrowie o 29%. Byliśmy wtedy jako naród lepiej wykształceni i zorganizowani. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że PiS zwiększył nasze oddziaływanie na politykę innych państw o 46% co doskonale można było zaobserwować gdy Trump Pokaż całość