Chorzowski schron sztabowy z czasów II RP to unikat w skali kraju. Nie dość, że kryje się za nim ciekawa historia, to w środku panuje ok. 15 stopni, gdy na zewnątrz jest 30. Ochłodę więc znajdziesz właśnie tam, a przy tym lepiej poznasz imponujące polskie fortyfikacje sprzed II wojny światowej.