I cyk odklepane, teraz mozna mowic wyborcom ze "probowalismy" i zwalic na tych 3-4 poslow...

Rozgrywaja spoleczenstwo jak chca. Watpie zeby probowali to glosowac gdyby nie wiedzieli jak to sie skonczy. A Giertych bliski kolega Tuska, to pewnie z gory powiedzial jemu co zrobi.