Ale mu się przyplątało

1.Afera z "lewymi" dyplomami

2.Żona która zniszczyła go jako faceta/męża przez swoje wyrzutki

3.Euro które udowadnia po raz kolejny że nie należy do tych najlepszych/ nie potrafi pociągnąć drużyny

4.Co raz więcej głosów że nic nie wnosi do reprezentacji

I to wszystko pod koniec kariery