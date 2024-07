Wychodzi na to, że herr Tusku i jego świta, jest ruskimi agentami bo robią wszystko, aby Rosja mogła wykazać, iż art. 5 nic nie znaczy. Bo co by się stało gdyby polskojęzyczne pacynki zaczęły działać? Amerykanie powiedzą, że sami sobie winni i nikt nie będzie ich wspierał. Z drugiej strony widać, że Ukraina jest pozamiatana bo coraz więcej chaotycznych akcji z ich strony. Zastanawiam się też, czy taki otwarty/ogólnikowy charakter tego kwitu, Pokaż całość