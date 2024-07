Ich najnowsza technologia litograficzna produkuje potężne 350nm procesory.

I co to ma do rzeczy? Sądzisz, że to nie obsłuży potrzeb sterowania czołgiem czy nawet myśliwcem?Bodaj w roku 1976 po ucieczce do Japonii sowieckiego pilota Wiktora Iwanowicza Bielenko ponoć najpierw Amerykanie śmiali się z Sowietów, że mają układy z lamp elektronicznych w myśliwcu. Potem przyszło otrzeźwienie, że po szoku elektromagnetycznym przy wybuchu bomby jądrowej zachodnie myśliwce spadną, a ten