Z morzem i w ogóle wodą nie ma żartów. Sam to kiedyś odczułem po sobie fifa rafa umiem pływać, karta pływacka jest, żółty czepek jest, jestem gość. Płynąłem sobie wzdłuż wybrzeża na Bornholmie jak mnie za którąś falą ściągnęło w stronę morza to nie wiedziałem co się dzieje. Szczęście w nieszczęściu że wylądowałem na mieliźnie kawałek dalej, odpocząłem i koniec końców dopłynąłem do brzegu ale co się strachu wtedy najadałem to nie Pokaż całość