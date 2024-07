Pokaż całość

To jest ewidentne, jednak bardziej mnie #!$%@?ą polityczne trolle, które swoje polityczne wysrywy wynoszą do normalnych znalezisk.Często specjalnie pomijają tag # polityka dla zwiększenia zasięgu. Zdecydowana większość, to bordo, bo #!$%@?ą propagandą co chwila i ta propaganda jest wykopywana przez armię politycznych popleczników.Przy okazji, zrobienie sobie bordo, przy politycznych wrzutkach, toOczywiście, wiele tematów się z polityką zazębia, co jest nieuniknione, jednak trolle każdą taką sytuację