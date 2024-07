Odkad zyje to tylko czytam, ze Rosja kogos napadla, komus grozi, kogos zabotuje, cos knuje itd...

No popatrz, to całkowicie tak jak jedno duże państwo w Ameryce Północnej... Tylko oni nie napadają, a zaprowadzają demokrację, nie grożą tylko stawiają ultimatum, nie sabotują tylko przeprowadzają ćwiczenia służb, nie knują, tylko dbają o to by był pokój na świecie i mogli jak najwięcej broni sprzedawać :D