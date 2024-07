raz, że to spoko sprzęt z tego co piszą na defensie, dwa jest dostępny a nie jak u niemiaszków zamów na za 10 lat i jeszcze będzie drożej i mniej XD. A teraz wszyscy się zbroją i potrzebne sprzęty na wczoraj, lepiej późno niż wcale. Z takim sąsiadem jak rosja to trzeba mieć doyebaną armię na maksa i umieć z niej korzystać... a to inna już sprawa.