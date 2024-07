Manipulacje, klamstwa, zarowno ze strony WHO jak i politykow wielu panstw w tym polski, pogorszenie zaufania do szczepionek itp to ogromne straty tej pandemii, moze nawet wieksze niz samej choroby jesli za jakis czas wroca choroby ktore dawno uznalismy za pokonane bo idioci przestana sie szczepic



ale za to wielu zobaczylo gdzie tak na prawde politycy maja zdrowie ich, ich rodzin, dzieci itp wszyscy byle sie dorobic na lewo z kolegami z Pokaż całość