Komuchy mają się dobrze za rządów Tuska, podwyżki emerytur, stołki na wysokich stanowiskach. Toważysz Tuska Trzaskowski chce powrotu komuny i należy do organizacji 40 cities która chce wyznaczać ludziom racje żywnościowe, ubraniowe, samochodowe, podróżnicze, a strefa czystego transportu to tylko wstęp do redukcji ilości aut, a nie żadna ekologia i co 2 lata mają być wyostrzane wymogi, tak zwane gotowanie żaby, do 2030 roku może spełnią swój cel.