Mój wujek pracował w ochronie zdrowia w latach 90 i mówił, że jak ktoś miał markowe buty to jeszcze jak pacjent dogorywał w karetce to potrafili buty mu zdjąć i przymierzać na chama. Obrączki to cały czas schodziły z palców pijaków i potem w pokoju socjalnym przetapiali je na sztabki złota.