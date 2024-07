Pierwszym tego typu filmikiem który kojarzę była jakaś dziewczyna której ojciec robił zdjęcia codziennie od urodzenia do iluś tam lat. Ktoś kojarzy ten filmik? To był pewnie z 10 lat temu. Jeśli dobrze pamiętam to dobrze tam było widać nastoletni bunt w jej wyglądzie. Ciekawe czy kontynuowała tę serię?