Ze złotym ryżem to był przekręt bo GMO i patenty, oczywiście do perfekcji opanowana technika, że z zebranych ziaren nic nie wyrośnie. Więc co roku musisz kupować materiał siewny. Na początku tani, a później nie dtać Cię ani na złoty, ani na biały. A sam ryż nie polerowany ma odpowiednią ilość witamin, żeby chronić przed beri-beri.