Patryk Kozierkiewicz z Polskiego Związku Firm Deweloperskich: "To dobra wiadomość zarówno dla rynku jak i nabywców, którzy pozostawali w fazie oczekiwania i niepewności." Natomiast inni eksperci twierdzą, że jeśli kredyt nie wejdzie, to i tak nie ma się co spodziewać obniżek cen mieszkań.