Jeśli ktoś się zastanawia dlaczego świat i Niemcy po 2 wś. przeszli do normalnego życia codziennego, a zbrodniarze żyli w spokoju do usranej śmierci to macie odpowiedź na przykładzie koronawirusa gdzie Putin odwołał ten pandemiczny cyrk i społeczeństwa po całej tej głupocie przeszły do porządku dziennego puszczając wszystko w niepamięć.