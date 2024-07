Moja koleżanka wynajęła za symboliczną kwotę mieszkanko kobiecie z dzieckiem z Ukrainy. Dojechał do nich tatuś alkoholik za jakiś czas. Nie płacili czynszu za to zniszczyli jej mieszkanie.. wyprowadzali się ze 2 miesiące. Gruba afera była. Koleżanka prawie wpadła w depresję. Jak już pomagać to nie tak.. ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )