Wszelka ideologizacja dzieci powinna być zakazana. Czy to rtvagd czy kościółkowa. Niech dzieci chłoną wiedzę i naukę (i tak ta się też zmienia, ale w przeciwieństwie do powyższych oparta jest choć na staraniach dojścia do prawdy) a potem w oparciu o to i jakieś doświadczenie zbudują sobie światopogląd.