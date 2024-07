Ja już się nauczyłem że w instytucjach do niczego nie wolno się przyznawać, bo tylko sobie gorzej zrobimy.



Kiedyś na studiach zaspałem na 8:00 na kolosa z matmy. Dotarłem do sali chwilę po zajęciach i podbiłem do prowadzącego i mówię że przepraszam, zaspałem bo uczyłem się do późna w nocy i czy mógłbym pisać z jakąś następną grupą. A typ mi na to, że straszna szkoda ale nie bardzo i że będę Pokaż całość