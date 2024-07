Pokaż całość

Pamiętam jak oglądałem jeden z szalonych wywiadów z Sensei J.McAfee w którym rzucił tekst o Snowdenie(i Assange chyba też) "". Teraz myślę ze mógł mieć dużo racji.Kilka info z poniższych artykułów, które zapalają czerwoną lampkę.- Gdy tylko spojrzy człowiek na źródła finansowania Wikileaks, zobaczymy duże wsparcie od Fundacji Wolności Prasy której Edward Snowden jest dyrektorem, która z kolei jest finansowana przez Fundację Postępu Narodowego - która z kolei jest w znacznym stopniu finansowana przez fundacje Rockefellera, Carnegie, Sorosa i Forda.- Jacob Appelbaum kluczowy przedstawiciel Assange pracował bezpośrednio dla Open Society Institute George'a Sorosa.(Ciekawe ze w obszernym artykule na wikipedii o Appelbaum, akurat ta istotna informacja jest pominięta, mimo ze on sam nie ukrywa ze tam pracował. Moje CV obejmuje współpracę z Greenpeace, The Open Society Institute, Tactical Tech, The Ruckus Society, The Rainforest Action Network i innymi