Żadne ponowne zakazy tylko do pierdla.



Robisz pierwszą imbę i dostajesz zakaz prowadzenia - OK.

Robisz drugą to sygnał, że zakaz nie działał i idziesz do więzienia np. na miesiąc (zależnie od przewinienia).

Robisz trzecia - automatyczne wiezienie na pół roku.



Dla większości takich jednostek zakaz prowadzenia to tylko puste słowa. Siedzenie na dołku kilka tygodni zdecydowanie dałoby im do myślenia przed następnym wsiadaniem za kółko.